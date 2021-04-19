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"يارا" تعود إلى اللهجة المصريّة بعد المغربية وتقدم "كله بالحب"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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بعد النجاح الواسع الذي حققته النجمة يارا في مصر والعالم العربي على صعيد الأغاني المصريّة مثل "إنت مني" و"بيت حبيبي" وأيضاً ضمن تترات المسلسلات الرمضانية "مين قال" وغيرهم، تستعد سفيرة الغناء العربي، يارا، للعودة هذه السنة لتطلق تتراً جديداً باللهجة المصريّة.

العمل تحت عنوان "كله بالحب" من المسلسل الرمضاني الجديد "كله بالحب" وهو من تأليف أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، رؤية فنية وإنتاج كاسيت - محمد حامد، وقد قامت يارا بتسجيلها في دبي.

يذكر أنّ يارا كانت قد أطلقت في بداية شهر آبريل تتراً باللهجة المغربية تحت عنوان "آه عالمكتوب" للمسلسل المغربي "ولاد العم" الذي سيعرض على قنوات mbc الشهر المقبل. هكذا تكون يارا أوّل فنانة غير مغربية تغنّي تتراً باللهجة المغربية في مسلسل مغربي.

كما وستباشر يارا بإطلاق أغاني ألبومها الخليجي الجديد وذلك بعد شهر رمضان المبارك، بعد أن حصدت الملايين من المشاهدات على "غير الناس" و"ما ودعوني" خلال شهرين فقط.

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