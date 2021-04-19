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عقوبات صارمة على نجوم الاتحاد السكندري

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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وقع محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد، عقوبات مالية على لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي السكندري، بعد الخروج من دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، بالخسارة من وادي دجلة بهدف نظيف.

عقوبات مصيلحي ضد لاعبي الاتحاد السكندري
وجاءت عقوبات رئيس زعيم الثغر بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، بعد ظهور اللاعبين بمستوى متواضع خلال مباراة وادي دجلة الذي شهدت خروج الفريق من كأس مصر.

وقرر مصيلحي، توقيع عقوبات إضافية على الثنائي الجامايكي المدافع دايمون لوي والمهاجم روماريو وليامز، بسبب الخروج عن النص خلال معسكر مباراة وادي دجلة.

ويقود حسام حسن القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري منذ بداية الموسم الكروي الجاري، حيث يأتي الفريق في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري.

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نجوم الاتحاد السكندري عقوبات صارمة على نجوم الاتحاد السكندري الالي

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