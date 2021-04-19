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البرنامج الاجتماعي الإنساني "من القلب للقلب" مع إيمان رياض يوميًا على "MBC مصر2" في رمضان

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ضمن قالب إجتماعي وإنساني، يواصل برنامج "من القلب للقلب" الذي تعرضه شبكة قنوات MBC مصر في رمضان، مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين بهدف تطوير المظاهر السلوكية والارتقاء بالمُعاملات اليومية. ويستضيف البرنامج يومياً على مدار الشهر الكريم د. أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فيما ستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الإجتماعي لعرض نماذج من قصص تبرز تفاعلهم مع الأحداث اليومية بصورة إيجابية.

ويُتيح البرنامج الفرصة لمُتابعية يومياً للتعرف على الجانب الروحاني للشهر الكريم ويشرح ضيف البرنامج د.أحمد ممدوح أحكام الصيام ومُبطلاته والأخطاء الشائعة وما قد يشغل بال الصائمين من أسئلة واستفسارات.

يعرض برنامج "من القلب للقلب" مع الإعلامية إيمان رياض يومياً على قناة "MBC مصر2 " في تمام الساعة 3:00 عصراً..

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