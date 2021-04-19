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عاجل... مصرع 3 من العناصر الإرهابية المتورطة في مقتل نبيل حبشي (صور)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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لقي 3 من العناصر الإرهابية المتوررطة في مقتل نبيل حبشي، مصرعهم، في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.

توافرت ‏معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الابطال بشمال سيناء واضطلاعهم بالاعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الاقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة.

وقدتم التعامل الفوري مع تلك المعلومات اسفرت نتائج الرصد عن تحرك ثلاثة من تلك الخلية شديدة الخطورة بزات المنطقة ‏سيارة ماركة نيسان ‫ربع نقل بيضاء اللون ‏بهدف الإعداد لها ارتكاب عملية عدائية حيث امكن ‏أحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوة وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا باطلاق النيران بكثافة تجاه القوات وبالتعامل معهم اسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه احدهم وعثر بحوزتهم علي ٣ سلاح الي ١ حزام ناسف ١ قنبله يدوية كميه من الطلقات الاليه.

و تم تحديد اثنين من العناصر الارهابيه التي لقيت مصرعهم وهما القيادي الارهابي محمد زيادة سالم زيادة حركي عمار والذي يعد من اخطر العناصر الارهابية وتولي الاعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء كما تولي مسئولية توفير الدعم اللوجيستي للعناصر الارهابية والثاني هوا الارهابي يوسف ابراهيم سليم حركي ابومحمد المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الارهابية ومن المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجيستي.

وجاري ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الارهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي حيث امكن تحديدهم وتبين انهم كل من جهاد عطا الله سلامة عودة واحمد كمال محمد شحاته وخالد محمد سليم حسين.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتتولي نيابه امن الدوله العليا التحقيقات.
جاء ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ ‏بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة وتسعي ‏لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الامني بالبلاد.
عاجل... مصرع 3 من العناصر الإرهابية المتورطة في مقتل نبيل حبشي (صور)
عاجل... مصرع 3 من العناصر الإرهابية المتورطة في مقتل نبيل حبشي (صور)
عاجل... مصرع 3 من العناصر الإرهابية المتورطة في مقتل نبيل حبشي (صور)
عاجل... مصرع 3 من العناصر الإرهابية المتورطة في مقتل نبيل حبشي (صور)
عاجل... مصرع 3 من العناصر الإرهابية المتورطة في مقتل نبيل حبشي (صور)
عاجل... مصرع 3 من العناصر الإرهابية المتورطة في مقتل نبيل حبشي (صور)
عاجل... مصرع 3 من العناصر الإرهابية المتورطة في مقتل نبيل حبشي (صور)
عاجل... مصرع 3 من العناصر الإرهابية المتورطة في مقتل نبيل حبشي (صور)

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