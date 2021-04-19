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إيمان البحر درويش: تامرحسني امتداد حقيقي لعبد الحليم حافظ وهو الملك المُسيطر على الفن حاليًا

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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قال الفنان إيمان البحر درويش، بأن النجم تامر حسني، هو الامتداد الحقيقي للعندليب عبد الحليم حافظ، في هذا العصر وهو الملك و المُسيطر على الفن حاليًا .

وأضاف إيمان، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبه، في برنامجها "العرافة"و المُذاع على شاشة "المحور": قائلاً: تامر حسني نجح في السينما والمطرب الذي نجح في السينما يصل إلى الملك ويكون المُسيطر على الفن حاليًا ".

وحرص النجم تامر حسني، على الرد على شهادة الفنان إيمان البحر درويش، حيث نشر الڤيديو، وعلق عليه قائلاً:" شهاده عظيمه من فنان عظيم بحبه جداً ، كما ذكرت من قبل عن تأثري بخطى العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، بالمزج بين الغناء و التمثيل و أني فعلا بفرح بالتعليقات اللي بتجمع اسمي معاه في جمله مفيده من كبار رموز الفن المصري لإنه كان الحلم الفني الأكبر لي منذ طفولتي  ، أيضًا أغنية( ضميني ) للنجم الكبير إيمان البحر من الأغاني اللي أثرت في تكويني و أحساسي بأغاني الحب المعاصره و كانت هذه الأغنيه بمثابة نقله كبيره حديثه لأغاني الحب لجيل جديد، و بالفعل بدأت من عندها ثم بعد ذلك اضافت روحي و شخصيتي و كملت مشواري ، شكراً لاستاذي الفاضل النجم المحترم إيمان البحر درويش.

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