روسيا تسجل 8589 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، 8589 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، و346 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 6818 شخصا.

ووفقًا لورسيا اليوم، تراوحت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا بين 8-9 آلاف، وذلك بالتزامن مع حملة واسعة لتطعيم السكان.

وأوضحت السلطات الروسية، أن الإصابات الجديدة توزعت على 83 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2279)، تليها مدينة بطرسبورغ (692)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة (592).

وكانت حصيلة الإصابات في روسيا بلغت منذ بدء تفشي الوباء 4 ملايين و710690 إصابة، وتعافى 4 ملايين و333598 شخصا، فيما توفي 105928 شخصا.