تراجع سعر نفط عمان 29 سنتًا للبرميل

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو القادم، بواقع 29 سنتًا للبرميل.





وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو، ارتفع إلى 64.97 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 65.26 دولار.





وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يوليو المقبل 64.47 دولار للبرميل، بتراجع 29 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 64.76 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مايو المقبل 0.11 بالمائة، ليصل إلى 63.06 دولار للبرميل، فاقدًا 7 سنتات للبرميل.



