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إدارة السجون الروسية تقرر نقل المعارض أليكسي نافالني إلى المستشفى

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:50 م
أليكسي نافالني
أليكسي نافالني
وكالات
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قررت إدارة السجون الروسية، اليوم الاثنين، نقل المعارض أليكسي نافالني إلى المستشفى، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، اعتقتلت السلطات الروسية، 400 شخص على الأقل أثناء تظاهرات مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني.

 

وقد اندلعت مظاهرات في 70 مدينة بمختلف أنحاء روسيا، في وقت سابق، للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

 

وقد وحذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمهور من المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها.

 

وكانت السلطات الروسية، حظرت التظاهرات لعدة أشهر بسبب اللوائح الرامية إلى السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

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روسيا المستشفى السجون الروسية أليكسي نافالني

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