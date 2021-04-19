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الجامعة العربية: الجيش اللبناني عمود الخيمة لبلاده (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجيش البناني متماسك، ولديه الرغبة الأكيدة في حماية بلاده.
وأشار "زكي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مع جيزال" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز"، إلى أن الجيش اللبناني يمتلك قدرات طيبة جدا، حتى وإن كانت تأثرت سلبا بفعل الأزمة الاقتصادية، ولكن قدرة الجيش على حماية البلد، والدفاع عن حق اللبنانيين في التظاهر دون أن يسقط ضحايا موجودة.

وأكد أن الجيش اللبناني قادر على صون البلاد، ولكن سرعان ما تتآكل هذه السرعة بسبب الأزمة الاقتصادية، منوها بأن الأمر يحتاج إلى دعم الجيش لكي يستمر واقفا، معلقا: "الجيش هو عمود الخيمة إذا اصابه مكروه فهذا يصيب الدولة في مقتل".

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