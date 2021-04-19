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وكيلة "التضامن" بالنواب: مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفرد

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قالت النائبة رضوي جعفر، وكيلة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة، مبادرة قومية واسعة المجال، تغطى فئة كبيرة من المستحقين للدعم.

وأكدت " جعفر" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الهدف من المبادرة، تحسين مستوى المعيشة للفرد، وإنشاء بيئة مناسبة لمعيشة المواطن فى جميع الإنحاء، سواء الكبير أو الصغير، من مدارس، وحدات صحية، طرق، ماء، كهرباء.

وأوضحت وكيلة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن المبادرة ترفع أيضا من شأن قري كانت مهمشة تجعلها في قلب الحدث لتواكب التطور الذي وصلت إليه مصر، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وكانت قد بدات المرحلة الثانية من المبادرة "حياة كريمة" وتشمل تطوير الريف المصري بعدد 6 مراكز "دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، حوش عيسي، أبو المطامير، وادي النطرون" بعدد 42 وحدة قروية و3845 تابع بجميع القطاعات.

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