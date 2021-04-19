المرشحون لخلافة مورينيو في توتنهام

قرر نادي توتنهام إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وفقاً لما أعلنته، اليوم الإثنين، وسائل إعلام إنجليزية.





تولى المدرب البرتغالي قيادة "السبيرز" في 2019، وسيترك منصبه بعد التعادل 2-2 أمام إيفرتون، ليصعب من مهامه في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بـ"البريميرليغ"، والتأهل لدوري أبطال أوروبا.





وجاء الخبر بعد ساعات من إعلان توتنهام مشاركتهم كعضو مؤسس في بطولة دوري السوبر الأوروبي.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن هناك أكثر من اسم على الطاولة لخلافة مورينيو في توتنهام من بينهم الإيطالي ماسميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق.





كما أن مدرب لايبزيج ناجسلمان يعد ضمن أهداف إدارة توتنهام التي تأمل في استعادة مستواها بعد فترة من النتائج السلبية.



