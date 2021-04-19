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تأجيل الحكم بإيقاف مرتضى منصور إلى 30 مايو

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد قرار بحجز الدعوى المقدمة من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وإلزام إدارة الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.


وغاب مرتضى منصور عن الجلسة بسبب الوعكة الصحية التى أعلن عنها منذ أيام وقد منعته أيضا عن حضور جلسات سابقة في المجلس في عدة قضايا تخصه.


وتم اختصام الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.


وفي 4 أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية عن منع مرتضى منصور 4 سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.


وقامت اللجنة بتغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية يتضررون جميعهم من قيام رئيس الزمالك السابق بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.


وقانت اللجنة باعتبار مخالفات مرتضى منصور شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة.


وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية المصرية وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج ملعب النادي.


واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.

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