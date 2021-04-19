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السجن 10 سنوات اعترضوا طريق جزار وسرقوا دراجته بالشرقية

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة اعتراض طريق جزار وسرقة دراجته البخارية في مركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مدحت سالم محمد وهيثم حسن الضوي وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 4213 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 237 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث أحالت النيابة العامة كل " رضا. م. ص. ع. م. ق " 26 سنة مبيض محارة و"عصام. م. ع. م " 31 عاما عامل و"عبدالله. م. ع. م " 20 سنة مبلط و"مدحت. م. ح. ع " جميعهم مقيمين بمركز بلبيس إلى محكمة جنايات الزقازيق.

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث تهمة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه " رضا فريد. ع. ش " جزار ومقيم بمركز بلبيس بأن استوقفوه كرهأ عنه حال سيره بالطريق العام مشهرين في وجهه الأسلحة النارية والبيضاء معتدين عليه بالضرب مما استرهبه وبث الرعب في نفسه وشل مقاومته نتيجة الإكراه الواقع عليه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات "دراجته البخارية وهاتفه المحمول ومبلغ نقدي ثلاثمائة جنية" ولاذوا بالفرار. 
ووجهت النيابة للمتهم الرابع تهمة إخفاء أشياء مسروقة وهي الدراجة المملوكة للمجني.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

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