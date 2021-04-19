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خروج 30 حالة من ضحايا قطار طوخ بمستشفى بنها الجامعي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، خروج 30 حالة من المستشفى من ضحايا قطار طوخ، بعد تماثلهم للشفاء، مشيرًا أن المستشفى بها كافة المستلزمات الطبيبة، بالإضافة إلى أن بنك الدم ممتلئ، وكل الطاقم الطبي يبذل قصارى جهده لتقديم الرعاية الصحية.

وأضاف الدخاخني، أن المستشفى استقبل 65 مصابا من ضحايا حادث قطار طوخ تتراوح إصابتهم بين متوسطة وحرجة وبسيطة، وجرى حجز عدد منهم في قسم العناية المركزة للطوارئ والأطفال، مؤكدًا عدم وصول أي جثث للمستشفى.

فيما استقبل مستشفي كفر شكر المركزي 12 جثة، وقليوب التخصصي 9 جثث وبنها العام أشلاء جثة سيدة وجثة مجهولة بطوخ فيما تم نقل عدد من الجثث لمشرحة زينهم بالقاهرة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها قد تفقدوا مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي حادث قطار طوخ.

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