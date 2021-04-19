576 ألف وفاة و31.6 مليون إصابة بكورونا في أمريكا

أفادت إحصاءات جامعة جونز هوبكينز المستقلة، اليوم الاثنين، بأن إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 31.668.343، والوفيات 567210 حالة.

وكانت كاليفورنيا، تعد أكثر ولاية تأثراً بالجائحة بـ 61038 وفاة، تليها نيويورك بـ51 ألف ضحية، ثم تكساس بـ49 ألف ضحية.

وجاءت كاليفورنيا أيضاً في الصدارة من حيث الإصابات بـ3717911، ثم تكساس بـ 2850575 إصابة، وفلوريدا بـ2168901.