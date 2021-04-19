تعاون تامر حسني وهيثم نبيل الأول يعتلي القمة منفردًا





تصدر تتر مسلسل نسل الأغراب، للنجمين أمير كرارة، وأحمد السقا، جميع مواقع التواصل الاجتماعي بفارق كبير عن باقي تترات مسلسلات رمضان، كما اعتلى تريند اليوتيوب للموسيقى وحصل على المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا.



ونال التتر الذي يغنيه تامر حسني إشادة من جميع مستخدمي موقع تويتر، حيث جعلوا اسم التتر الهشتاج الأكثر تداولاً عبر الموقع، و حصل أيضًا على المركز ال٢٤ عالميًا على موقع الڤيديوهات "يوتيوب"، ورباعية "نفس المكان" حققت نسب مشاهدة عالية وحصدت المركز الخامس على يوتيوب للموسيقى.



جدير بالذكر أن تتر مسلسل نسل الأغراب من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع فهد وأغنية نفس المكان من كلمات و ألحان هيثم نبيل.