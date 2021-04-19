طارق شوقي: نظام جديد فى التعليم بدون تنسيق أو ثانوية.. وهذا موعد التطبيق

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إنه سيطرح خلال الفترة المقبلة على النواب نظاما جديدا ومختلفا لتطوير التعليم فى مصر، قائلا :"ذلك النظام لن يكون فيه ثانوية عامة ولا تنسيق وسيتم تطبيقه في 2030".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.





وأكد الوزير، إن الجهود التي قامت بها الوزارة لتطوير نظام التعليم والثانوية العامة ، حقق تقدما ملحوظا ويجب على النواب مساندة الوزارة فى إستكمال ذلك، ولا ينساقوا وراء مخاوف أولياء الامور متابعا "نظام التعليم الحالي تخلخل والأولاد تحسنوا ".





يذكر أن الوزير اكد أن الوزارة نسعى لعملية تنويرية نقوم به بتوجيهات من الرئيس السيسى، والتطوير هدفه استبدال التعليم المصرى من الالف للياء، وبدأنا من كجى وان، وندرب 8 مليون طفل "





وتابع، مربط الفرس هو الثانوية العامة والتى يتعامل معها البعض، كصناعة، من خلال الدروس الخصوصية، وهو مربط الفرس، ودى المصيبة اللى عندنا, الثانوية العامة جرفت التعليم، ونسعى خلال السنوات الأخيرة لتطوير التعليم والقضاء على الدروس وعودة مجانية التعليم.





وأوضح، أن الفكرة فى التعديلات ليس الرسوم كما يتحيل البعض، متابعا، الدولة وفرت التابلت ببلاش وكذلك منصات اليكترونية ، وبعد كده ميجيش رأى اللجنة بأن هناك رسوم، وأعلن هنا أن الثانوية العامة تتكلف كل مرة مليار و300 مليون نفقات تأمين علشان العيال متغشش، لأن كان 85 فى المائة من الطلاب بيغشوا .