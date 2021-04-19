طارق شوقي: نظام جديد فى التعليم بدون تنسيق أو ثانوية.. وهذا موعد التطبيق

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طارق شوقي: نظام جديد فى التعليم بدون تنسيق أو ثانوية.. وهذا موعد التطبيق
الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:14 م
محمد المسلمي
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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إنه سيطرح خلال الفترة المقبلة على النواب نظاما جديدا ومختلفا لتطوير التعليم فى مصر، قائلا :"ذلك النظام لن يكون فيه ثانوية عامة ولا تنسيق وسيتم تطبيقه في 2030".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.
وأكد الوزير، إن الجهود التي قامت بها الوزارة لتطوير نظام التعليم والثانوية العامة ، حقق تقدما ملحوظا ويجب على النواب مساندة الوزارة فى إستكمال ذلك، ولا ينساقوا وراء مخاوف أولياء الامور متابعا "نظام التعليم الحالي تخلخل والأولاد تحسنوا ".
يذكر أن الوزير اكد أن الوزارة نسعى لعملية تنويرية نقوم به بتوجيهات من الرئيس السيسى، والتطوير هدفه استبدال التعليم المصرى من الالف للياء، وبدأنا من كجى وان، وندرب 8 مليون طفل "
وتابع، مربط الفرس هو الثانوية العامة والتى يتعامل معها البعض، كصناعة، من خلال الدروس الخصوصية، وهو مربط الفرس، ودى المصيبة اللى عندنا, الثانوية العامة جرفت التعليم، ونسعى خلال السنوات الأخيرة لتطوير التعليم والقضاء على الدروس وعودة مجانية التعليم.
وأوضح، أن الفكرة فى التعديلات ليس الرسوم كما يتحيل البعض، متابعا، الدولة وفرت التابلت ببلاش وكذلك منصات اليكترونية ، وبعد كده ميجيش رأى اللجنة بأن هناك رسوم، وأعلن هنا أن الثانوية العامة تتكلف كل مرة مليار و300 مليون نفقات تأمين علشان العيال متغشش، لأن كان 85 فى المائة من الطلاب بيغشوا .
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