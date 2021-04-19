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تراجع قيمة الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 45.7%

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
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 تراجعت قيمة الفائض التجاري لصالح دولة الكويت مع اليابان في شهر مارس الماضي بنسبة 45.7% على أساس سنوي.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الفائض التجاري لصالح الكويت الشهر الماضي 25.50 مليار ين ياباني (234.43 مليون دولار)، مقابل 46.95 مليار ين ياباني (431.62 مليون دولار) في مارس 2020.

وأثر على الأداء السنوي للفائض، تراجع الصادرات الكويتية لليابان في مارس 2021 بنحو 22.5% إلى 50.61 مليار ين ياباني (465.27 مليون دولار)، مقابل 65.27 مليار ين ياباني (600.04 مليون دولار) في الشهر المناظر من العام السابق.

وإلى جانب ذلك، فقد بلغت قيمة واردات الكويت من اليابان في الشهر الماضي 25.11 مليار ين ياباني (230.84 مليون دولار)، بنمو 37% عن مستواها في مارس/آذار من 2020 البالغ 18.32 مليار ين ياباني (168.42 مليون دولار).

وعلى مستوى الشرق الأوسط فقد سجل فائضاً مع اليابان لصالحه في الشهر الماضي بقيمة 381.21 مليار ين ياباني (3.50 مليار دولار)، مقابل 465.19 مليار ين ياباني (4.27 مليار دولار) في مارس/آذار من العام السابق، بتراجع 18.1%.

وبشكل عام قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لليابان في مارس/آذار الماضي بنسبة 8756.6% إلى 663.72 مليار ين (6.10 مليار دولار)، مقابل 7.49 مليار ين (68.86 مليون دولار) فائضاً بالشهر ذاته من 2020.


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