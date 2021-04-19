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عضو مجلس الشيوخ: أقسم بالله وأنا صايم الطلبة بتغش من التابلت

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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إنتقد النائب محمد عبد العليم حسين، عضو مجلس الشيوخ، تعديل نظام الثانوية العامة بقانون التعليم، مشيرا إلى أنها تمثل عبء على الأسرة المصرية بسبب الدروس الخصوصية التى سيزداد عبئها على الأسر المصرية لمدة ثلاث سنوات فى النظام الجديد.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.



وقال حسين، علينا ان نساعد الوزير فى خطة التطوير ولكن أيضا لابد ان نراعى ظروف الأسر المصرية.


وحول اداء الإمتحانات الكترونيا، ققال النائب، " اقسم بالله وانا صايم، ان الطلبة بتغش من التابلت"


وأشار إلى أهمية اجراء نسبة من الإمتحانات بنظام الورقى، بالإضافة للتكنولوجى.

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عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم النائب محمد عبد العليم التابلت

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