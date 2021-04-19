Advertisements

ارتفعاع أصول البنوك الإماراتية بنسبة 3%

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت أصول البنوك في دولة الإمارات بنهاية شهر فبراير2021، بنسبة 3 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2020.

ووفق بيانات المصرف المركزي، ارتفعت أصول البنوك الإماراتية إلى 3.179 تريليون درهم مقابل 3.095 تريليون درهم في نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت الودائع المصرفية وإجمالي الائتمان بـ3 بالمائة و2 بالمائة على التوالي إلى 1.878 تريليون درهم، و1.777 تريليون درهم بالترتيب.

 وزاد عرض النقد "ن1" ارتفع بنسبة 1.8 بالمائة من 613.6 مليار درهم مع نهاية شهر يناير الماضي إلى  624.9 مليار درهم في فبراير2021.

وارتفع عرض النقـد "ن2" بنسبة 0.5 بالمائة من 1489 مليار درهم في نهاية شهر يناير الماضي  إلى 1496 مليار درهم في نهاية فبراير 2021.

فيما انخفض عرض النقد "ن3" بنسبة 0.1 بالمائة من 1768.7 مليار درهم في نهاية شهر يناير الماضي إلى 1766.4 مليار درهم في نهاية فبراير 2021.

ووفق الاحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي، ووصلت إلى 385.17 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2021، بعد أن كانت 378.1 مليار درهم في ينايرمن نفس العام.

أخبار تهمك

موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- البدري يمنح شارة قيادة منتخب مصر لمحمد صلاح

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 4 ساعات

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 18 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصرع 3 من العناصر الإرهابية المتورطة في مقتل نبيل حبشي (صور)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

‏عاجل- إقالة جوزيه مورينهو من تدريب نادي توتنهام

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 م

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

08:11 ص

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

11:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر