ارتفعاع أصول البنوك الإماراتية بنسبة 3%

ارتفعت أصول البنوك في دولة الإمارات بنهاية شهر فبراير2021، بنسبة 3 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2020.





ووفق بيانات المصرف المركزي، ارتفعت أصول البنوك الإماراتية إلى 3.179 تريليون درهم مقابل 3.095 تريليون درهم في نفس الشهر من العام الماضي.





وارتفعت الودائع المصرفية وإجمالي الائتمان بـ3 بالمائة و2 بالمائة على التوالي إلى 1.878 تريليون درهم، و1.777 تريليون درهم بالترتيب.





وزاد عرض النقد "ن1" ارتفع بنسبة 1.8 بالمائة من 613.6 مليار درهم مع نهاية شهر يناير الماضي إلى 624.9 مليار درهم في فبراير2021.





وارتفع عرض النقـد "ن2" بنسبة 0.5 بالمائة من 1489 مليار درهم في نهاية شهر يناير الماضي إلى 1496 مليار درهم في نهاية فبراير 2021.





فيما انخفض عرض النقد "ن3" بنسبة 0.1 بالمائة من 1768.7 مليار درهم في نهاية شهر يناير الماضي إلى 1766.4 مليار درهم في نهاية فبراير 2021.





ووفق الاحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي، ووصلت إلى 385.17 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2021، بعد أن كانت 378.1 مليار درهم في ينايرمن نفس العام.



