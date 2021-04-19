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مسلسل "بنت السلطان".. تعرف على مواعيد العرض وملخص الحلقة السابقة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "بنت السلطان" بطولة النجمة روجينا والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة، حيث تقدم الفنانة روجينا البطولة المطلقة لأول مرة من خلال مسلسلها "بنت السلطان".

مواعيد عرض "بنت السلطان"
ويعرض مسلسل "بنت السلطان" عبر قناة النهار عرض أول: 8 مساء وإعادة: 1 صباحا، 6 صباحا، 10 صباحا.

كما يتم عرضه أيضا عبر قناة النهار دراما في تمام 9 مساء وتكون الإعادة 2 صباحا، 7 صباحا، 11 صباحا.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "بنت السلطان"
بدأت أحداث الحلقة بعودة عزة "روجينا" إلى الاسكندرية مرة أخرى ، وأخبرها ميدو "حسن أبو الروس " بأمر القضية ضدها بسبب استخواذ مواد مخدرة في منزلها ، وهذه كان خطة من زوجة حمو للتخلص من عزة.

وقررت عزة عودتها إلى القاهرة ، فذهبت إلى الصياد "أشرف طلبة" الذى ساعدها فى الهرب من قبل ولكنها تجد حسام "أحمد مجدي" هناك وبعد مناقشة حادة يأخذها ويخفيها فى المزرعة الخاصة به.

وتوالت الأحداث وجمع مشهد بين حمو ووالدته سوسن بدر وزوجته نهي صالح ، وحدث شجار بين والداته عندما علمت بقيامه بدفن منار والذي يعلم الجميع أنها عزة في مدافن العائلة ، وقام حمو بطلاق زوجته بعدما علم بأنها من دبرت خطة المخدرات للتخلص من عزة.

أبطال مسلسل "بنت السلطان"
ومسلسل "بنت السلطان" من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، ومن بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، أحمد بدير، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، محمود حافظ، نانسي صلاح وحسن أبو الروس

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