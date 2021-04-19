



دعاء 7 رمضان 1442/2021 | تعرف على موعد اذان فجر اليوم السابع مع رمضان 2021.. ووقت السحور والامساك





حددت إمساكية الهيئة العامة للمساحة المواقيت شهر رمضان المبارك، موعد إمساك وأذان فجر الإثنين سابع ليالي الشهر الفضيل بمحافظة القاهرة، على أن يراعي المقيمون خارج المحافظة فروق التوقيت.





وحسب الإمساكية، جاء وقت السحور الساعة 1.32 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون في 3.32 صباحًا، علماً بأن موعد أذان الفجر هو 3.52 صباحًا.





أما موعد إفطار يوم غد الاثنين، سابع أيام شهر رمضان المبارك، فيأتي أذان المغرب 6.25 مساء، والعشاء والتراويح 7.46 مساءً، ليكون عدد ساعات الصوم 14 ساعة و53 دقيقة.



