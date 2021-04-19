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عاجل- البدري يمنح شارة قيادة منتخب مصر لمحمد صلاح

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم منح شارة كابتن المنتخب إلي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

جاء القرار بعد ابلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة.

ويري البدري أن  المرحلة المقبلة تحتاج إلي إستقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة. 

ويسعي الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل الي كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

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