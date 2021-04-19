تعرف على أحداث الحلقة السابعة من مسلسل"المداح" لحمادة هلال





بدأت أحداث الحلقة ٧ من مسلسل المداح بالعثور على جثمان «غالب» والذي يجسد شخصيته الفنان جمال عبدالناصر في إحدى الأراضي الزراعية ثم تدخلا ابنتاه «رحاب» والتي تجسد شخصيتها نسرين طافش، و«منال» والتي تجسد شخصيتها دنيا عبدالعزيز في حالة بكاء وانهيار شديدة، لتنقل «رحاب» إلى المستشفى في حالة إغماء

وتتوالى أحداث الحلقة بالتحريات التي تقوم بها النيابة للتعرف على سبب الوفاة، وهل هي وفاة طبيعية أم بها شبهة جنائية، ليأتي تقرير الطب الشرعي ليؤكد أنّ الوفاة طبيعية نتيجة سكتة قلبية، وأنها وقعت منذ ثلاثة أيام.



ويقرر «صابر» أن يبيع قطعة الذهب التي أخذها من المنزل المهجور ليبيعها من أجل توفير تكلفة المحامي.



ويعرض مسلسل «المداح» يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الساعة

العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.



جدير بالذكر أن مسلسل «المداح» من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.