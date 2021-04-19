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الطائفة الانجيلية بمصر تعلن عن احتفالها بعيد القيامة بالساحة المفتوحة بمصر الجديدة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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أعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، احتفالها الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، السبت الموافق 1 مايو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بالساحة المفتوحة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تقرر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالساحة المفتوحة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور عدد من السادة الضيوف والمهنئين من قيادات ورموز الدولة المصرية، وذلك للحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية والإقليمية والدولية، ونصلِّي معًا أنْ يمنحَنا الربُّ نجاةً من عنده، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ

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