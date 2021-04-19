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مواعيد عرض مسلسل لحم غزال الحلقة 8 وملخص الحلقة السابعة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي سيتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "لحم غزال" بطولة النجمة غادة عبد الرازق والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

أحداث مسلسل لحم غزال الحلقة 7
شهدت الحلقة اكتشاف شريف سلامة ما حدث للبهائم في مزرعته، حيث قتلو جميعا بسم وذعه عمرو عبد الجليل قبل الحريق الذي حدث في المزرعة.

وكان شريف سلامة قد أبلغ الشرطة بهذا الحادث ليحققو، وعقد "عمرو عبد الجليل" وهو المعلم صبحي صفقة لكي يخسر "شريف سلامة" وهو المعلم علي مأمون ولكنها لا يعلم أنها ستؤذيه هو بالنهاية.

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من المسلسل العديد من الأحداث حيث طلب "صبحي" من "غزال" أن تأتي إلى منزله عقب معرفته أنها قتلت "أبو نعسة".

وأوقع والد "غزال" ابنته في مأزق بسبب طلبه منها الإتيان إلى منزله ولكنها تفاجأت بأنها "عمار" رجل الأعمال من أعدائها والذي يدين زوجها بالكثير من الأموال.

أبطال عمل لحم غزال
"لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

موعد عرض لحم غزال الحلقة 8
يعرض مسلسل "لحم غزال" على "mbc مصر" الساعة 8:00 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، و2:00 عصرا.

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