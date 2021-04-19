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مواجهة حاسمة.. موعد مباراة بيراميدز القادمة في الكونفدرالية

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:26 م
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
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يحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي نكانا بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة، والـ 4 بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 6 نقاط بجدول ترتيب المجموعة الرابعة وهو نفس رصيد نكانا الزامبي صاحب المركز الثالث.

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