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أفضل الادعية المستحبة | دعاء السحور في 7 يوم رمضان 2021 (اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:22 م
دعاء السحور
دعاء السحور
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أفضل الادعية المستحبة | دعاء السحور في 7 يوم رمضان 2021 (اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام)

أفضل ما يبدأ به المسلم صيامه وقيامه هو الدعاء، عند السحور وعند الإفطار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفضل تأخير السحور إلى الثلث الأخير من الليل، لما في ذلك من إدراك وقت التجلي الإلهي لعباده يسمع دعاءهم، فهو وقت استجابة الدعاء، والمشروع عند السحور أن يسمي المسلم الله تعالى في أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كما يفعل ذلك عند كل طعام.

وعند السحور لم يثبت هناك دعاء خاص يقال عنده، وهو وقت استجابة الدعاء.. فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور.

ومن أفضل الدعاء عند السحور في 7 يوم رمضان 2021:
- اللهم لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيام وقيامه، واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم إنَّا نسألك يا الله يا مَن وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيءٍ أنْ تكشف عنَّا وعَن العالمين الضُّر، وأنْ تقيَنا كلَّ مكروهٍ وشرّ، وأن تحفظ علينا أمنَنَا وسَلَامتنا، وأن ترزقنا طمأنينةَ الصِّلة بك، وأن ترُدَّنا إليك ردًّا جميلًا؛ إنَّك يا ربنا علىٰ ما تشاء قدير.

- اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واحفظنا بعزك لا يضام.

- اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، أتقرب إليك بكل صلاة صُلِّيت عليه من يوم النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات. اللهم صلِّ صلاة جلال وسلم سلامَ جمالٍ على حضرة حبيبك سيدنا محمد، وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل سوء ... اللهم فرج كربنا كما وعدت، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أفضل الادعية المستحبة | دعاء السحور في 7 يوم رمضان 2021 (اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام)

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دعاء السحور دعاء 7 يوم رمضان 2021

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