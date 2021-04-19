تركيا: مصرع 25 منذ انسحاب أردوغان من اتفاقية اسطنبول

لقي أكثر من 25 امرأة مصرعهم في تركيا منذ انسحاب رجب طيب أردوغان في الشهر الماضي من اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة، وفقًا لمصادر تركية.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية، عن حزب الديمقراطية والتقدم المعارض: "منذ انسحاب حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من اتفاقية إسطنبول قبل أربعة أسابيع، لقيت 27 امرأة حتفهن وتعرضت المئات للعنف".

وقال الحزب التركي: "لا نعترف بإلغاء اتفاقية إسطنبول. لن نتوقف أبداً عن الدفاع عن حق المرأة في الحياة".

وفي الشهر الماضي، أعلن أردوغان انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول، ما أثار انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين، وأدى إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت تقارير، بمقتل 409 نساء في 2020 في تركيا، و77 في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.



