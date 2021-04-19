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رئيس الوزراء البريطاني يتصدى لدوري السوبر الأوروبي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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فجر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين مفاجأة بشأن التصدي إنه سيبذل كل جهد مستطاع لإقامة دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم بالطريقة التي أعلن عنها 12 ناديا أوروبيا.

وقال جونسون في مقابلة: "سننظر فيما يمكننا القيام به بالتعاون مع سلطات كرة القدم لضمان عدم تنظيم الدوري بالطريقة المطروحة حاليا".

وأضاف جونسون "لا أعتقد أن هذه أخبار طيبة للجمهور ولا أعتقد أنها أخبار طيبة لكرة القدم في هذه البلاد".

أعلن 12 ناديا كبيرا في أوروبا، الأحد، إطلاق دوري السوبر الانفصالي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في ظل وجود معارضة على نطاق واسع من عناصر داخل اللعبة وخارجها.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" الأحد، رفضه إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية.

كما هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا" بعقوبات ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في بطولة دوري السوبر الأوروبي المقترحة، تصل إلى "منع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".

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