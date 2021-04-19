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"كنا محتاجين فلوس".. اعترافات خادمة وآخرى لسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالطالبية

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع خادمة وربة منزل، لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مسنة في الطالبية، حيث اعترفا بارتكابهما الواقعة.

واعترفا السيدتان أمام النيابة، أن إحداهما تعمل لدي السيدة منذ سنوات، وتعلم أنها تعيش بمفردها، ولديها مشغولات ذهبية، فخططت السيدة لارتكاب الواقعة، لمرورها بضائقة مالية، فاستعانت بصديقتها ربة منزل، وقاما بسرقة ٥٠٠ جرام من الذهب، وفرا هاربين.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الشقة تقيم بها مسنة، وأن خادمة كانت تعمل لديها وراء ارتكاب السرقة.

 
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، والقبض على ربة منزل ساعدتها في ارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق

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