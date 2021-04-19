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ننشر دعاء يوم 7 من شهر رمضان المعظم 2021 وثوابه (اللهم أعنى على صيامه وقيامه)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:30 م
دعاء يوم 7 من رمضان 2021
دعاء يوم 7 من رمضان 2021
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ننشر دعاء يوم 7 من شهر رمضان المعظم 2021 وثوابه (اللهم أعنى على صيامه وقيامه)

ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

دعاء يوم 7 من رمضان 2021
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى صِيَامِهِ وقِيَامِهِ، وجَنِّبْنِى فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وآثَامِهِ، وارْزُقْنِى ذِكْرَكَ وشُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِى الْمُؤْمِنِينَ". 

ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى فِى الْجَنَّةِ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءُ والسُّعَدَاءُ والْأَوْلِيَاءُ".

ننشر دعاء يوم 7 من شهر رمضان المعظم 2021 وثوابه (اللهم أعنى على صيامه وقيامه)

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