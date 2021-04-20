حسام الخولي: صعب نقبل التعديل المطروح لقانون التعديل

أعلن النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، رفضه لمشروع قانون تعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة، قائلا: "صعب نقبله".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.



