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حسام الخولي: صعب نقبل التعديل المطروح لقانون التعديل
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 06:12 ص
محمد المسلمي
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أعلن النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، رفضه لمشروع قانون تعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة، قائلا: "صعب نقبله".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.
واضاف الخولى موجها حديثه لوزير التعليم طارق شوقى، "كلنا معك ونقدر الجهد الذى تقوم به، وعارفين الصعوبات والمشكلات التى تواجهكم"، موضحا: "حضرتك بتربي جيل جديد، وهو هيطلع متربي على أنه مفيش دروس خصوصية، ولكن الوقت الحالي كلنا عارفين إن ثانوية عامة يعنى دروس خصوصية للأسف، رغم رفضنا جميعا لها".
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