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ردد دعاء سابع يوم من رمضان.. وتعرف على ثوابه العظيم
الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:32 م
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ننشر لكم مجموعة من الأدعية المستحب ترديدها يوميا خلال شهر رمضان المبارك، والتي ثبتت صحتها عن الصحابة والتابعين، وفي سابع يوم من شهر رمضان الموافق السبت 19 من إبريل 2021 ميلاديا ننشر لكم الدعاء المستحب قوله في سابع يوم من رمضان وثوابه
دعاء سابع يوم من رمضان 2021
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: " اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى صِيَامِهِ وقِيَامِهِ، وجَنِّبْنِى فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وآثَامِهِ، وارْزُقْنِى ذِكْرَكَ وشُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِى الْمُؤْمِنِينَ ".
ثواب دعاء سابع يوم من رمضان:
"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى فِى الْجَنَّةِ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءُ والسُّعَدَاءُ والْأَوْلِيَاءُ".
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