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تموين المنيا: توريد 3292 طن قمح لشون الوزارة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا: إن مديرية التموين تواصل استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 3292 طن و973 كيلو، من القمح حتى اليوم الاثنين، بقطاع المطاحن، وصوامع الشركة القابضة، مؤكدًا على استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم زراعة 250 ألف فدان من الاقماح خلال الموسم الحالي، كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزاله كافة المعوقات ولتسهيل اعمال التوريد من المزارعين.

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