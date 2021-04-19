تكثيف الحملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ببورسعيد



اجتمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، مع لجان التفتيش والمتابعة بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الأحياء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.



ووجه محافظ بورسعيد إدارة التفتيش والمتابعة بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المقاهى والكافتيريات بالمحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التى تشهد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ونظرا للتجمعات التى يشهدها شهر رمضان والذى تتطلب مزيد من الإجراءات الاحترازية واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق للحد من التجمعات والتكدس فى الأسواق.





وشدد المحافظ على إدارة التفتيش والمتابعة باتخاذ إجراءات رادعة فى حال الإخلال بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمقاهى والكافتيريات.



وأكد محافظ بورسعيد أهمية وضرورة الوعى بالمرحلة الراهنة والتى تشهد الموجة الثالثة من الفيروس المستجد، وضرورة التزام المواطن بكافة الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والاذدحام خلال الأيام المقبلة والحرص على سلامة الجميع، وارتداء الكمامات ومنع الاختلاط واتخاذ كافة إجراءات السلامة

والأمان فى المؤسسات والأسواق ودور العبادة حتى تمر هذه المرحلة بسلام.