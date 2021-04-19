محافظ المنيا يتفقد سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لخدمة المواطنين







قال المحافظ، إن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي تفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن بروتوكول تعاون تم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادي والذي يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وإيصال الخدمات للمناطق التي يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.



أكد المحافظ، أنه سيتم وضع خطة حول أماكن، وتوقيتات تمركز المركز التكنولوجي المتنقل، وتحديثها بصفة دورية وسيتم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة.

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، السيارة المتنقلة، التي تعمل كمنفذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة وستتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر ازدحامًا لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، ولتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى معايير الجودة، وذلك بحضور محمد زين مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة.