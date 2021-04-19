



مسلسلات رمضان 2021 | ملخص واحداث الحلقة 6 من مسلسل المداح رمضان 2021 ( الشيطان يغوي صابر ويطيعه لينقذ أخيه وأبيه)





انتهت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل المداح رمضان 2021، والذي يؤدي بطولته الفنان حماده هلال، وعدد من ألمع النجوم.





ودارت الأحداث حول وفاة غالب، والذي وجدوا جثمانه ملقى بأرض زراعية خاصة به، وهناك شبه جنائية في وفاته.





والمفاجأة، أن الطب الشرعي أكد أن وفاة غالب طبيعية وليس هناك أي بصمات لأي شخص على جثمانه مما يؤكد عدم وجود جريمة قتل.





وغوى الشيطان صابر بأن يأخذ قطعة من الذهب الذي تشاجر مع غالب بسببه، وراح يبيعها للجواهرجية، ليأخذ ثمن بيعها ويحضر محامي لأبيه وأخيه المسجونين، لكنه خشي أن يبلغه الشرطة عنه.





وفي نهاية الحلقة، ما كان على صابر سوى أن يوافق على عرض الصحفي بان يعمل معه في إحدى القنوات الفضائية.



