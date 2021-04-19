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وزيرة الثقافة تجتمع برئيس مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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اجتمعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مع آية عمر محمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وندا محمد يحيي رئيس قطاع التنمية المتكاملة فى حضور عدد من قيادات وزارة الثقافة لمناقشة خطة العمل المشترك فى مشروع 1500 قرية الذى يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) .

وخلال الاجتماع اطلعت وزيرة الثقافة على بعض الدراسات والبيانات الخاصة بمبادرة حياة كريمة فى القرى المستهدف تنفيذ مجموعة من المشروعات الثقافية بها .

واكدت عبد الدايم ان مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بابناءها فى مختلف ربوع مصر ، مشيرة انها احدى الخطوات التى تساهم فى التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة
والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى ، واضافت انه جارى اعداد مجموعة من المشروعات الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة الهادفة الى احياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي الي كافة انحاء الوطن منها كشك الكتاب - المسارح المتنقلة - حكاية شارع - عاش هنا - ابدأ حلمك ومسرح المواجهة والتجوال الى جانب افتتاح فصول للموهوبين من طلاب المدارس لاكتشاف وتبنى النابغين منهم ورعايتهم .

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