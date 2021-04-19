رئيس وزراء بريطانيا يلغي زيارته إلى الهند وسط زيادة حادة بإصابات كورونا

ألغى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، زيارته إلى الهند وسط زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلد الآسيوي.

أعلنت السلطات في الهند، اليوم الاثنين، إغلاقًا لمدة أسبوع في العاصمة دلهي، للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.