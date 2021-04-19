بعد زيادة حالات كورونا.. ماذا يحدث في سوهاج؟





ظهرت محافظة سوهاج على الساحة خلال الساعات الأخيرة بعدما شهدت زيادة في الإصابات بفيروس كورونا التاجي المستجد، الأمر الذي أدى إلى تحرك مؤسسات الدولة لاحتواء الأمر.



بيان عاجل للحكومة

ووجه مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج، بيانا عاجلا للحكومة بسبب ما شهدته محافظة سوهاج خلال الفترة القليلة الماضية من انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ بكل قرى ومدن سوهاج مما ترتب عليه زيادة أعداد المصابين والضحايا.



وتقدم سالم بمذكرة منفصلة لرئاسة مجلس الوزراء بها عدة مطالب تخص سرعة اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا بمحافظة سوهاج.



وتلخصت مطالب النائب مصطفى سالم في بيانه، بضرورة تقديم وزارة الصحة توضيحا عن أسباب ارتفاع أعداد الإصابات والضحايا بسوهاج وكيفية التعامل مع هذا الوضع وأيضا مدى التزام محافظة سوهاج والأجهزة التنفيذية التابعة لها في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا والذى صدر عن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وخطة وتصور محافظة سوهاج وأهم ما سوف تتخذه من قرارات حاسمة لوقف هذه الزيادة المطردة وأهم ما تتخذه من إجراءات لرعاية المصابين.



تحذيرات من زيادة الأعداد

كما حذر الدكتور محمود فهمى منصور نقيب الأطباء في محافظة سوهاج، من تزايد أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا داخل المحافظة.





وقال نقيب أطباء سوهاج، إن هناك إنتشارا كبيرا لفيروس كورونا اللعين في المحافظة، وازدياد أعداد الوفيات وبينهم الشباب، لافتا إلى عدم إلتزام الكثيرين من المواطنين بالإجراءات الوقائية والإحترازية.



هل الوضع خطير؟

فيما نفى الدكتور حسان النعماني رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج، وجود زيادة خطيرة في إصابات كورونا بالمحافظة، مؤكدًا أن نسب الإصابات المسجلة بسوهاج مماثلة للنسب الموجودة في باقي المحافظات وربما أقل.



وفي تصريحات تليفزيونية قال النعماني، إن إصابات كورونا بسوهاج تشهد زيادة نسبية في الموجة الثالثة مقارنة بالموجة الثانية، لافتًا إلى أنها لا تستدعي فرض حظر تجوال، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في المحافظة ليست مشكلة كبيرة تستدعي كل هذا القلق، موضحًا أن زيادات إصابات كورونا مرصودة على مستوى وزارتي الصحة والتعليم العالي ومجلس الوزراء.





وكشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج، أن محافظة سوهاج تسجل ثاني محافظة على مستوى الجمهورية في الإصابة بفيروس كورونا.



وفي تصريحات تليفزيونية، قال إن اعداد الإصابة بفيروس كورونا في سوهاج في تزايد بالقياس بالسابق والمحافظات الأخرى وهناك زيادات في الإصابة نشعر بها من خلال التعامل مع المجتمع، وأن هناك 5 أطباء توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية مردفا إلى أن الأوضاع في المستشفيات شهدت خلال الأيام الماضية زيادة في أعداد الإصابات بكورونا.



وطالب وكيل خطة النواب، بإلغاء كافة التجمعات والاحتفالات بسوهاج ويجب على وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لا بد أن يجدوا حلا لامتحانات الطلاب والعمل على تقيمهم ويشوفوا قصة تعليق الدراسة علشان موضوع التجمعات.