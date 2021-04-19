Advertisements

عاجل.. عملاق أوروبي يوافق على المشاركة في دوري السوبر

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين موافقة واحد من ابرز الأندية العالمية على المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديد.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني وافقت على الماركة في دوري السوبر الأوروبي حيث يهدف هذا التحرك إلى منافسة بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت بعض الشخصيات الهامة قد فتحت النار على إقامة مثل هذا البطولات وتصدت للفكرة مثل بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويحاول كلًا منهما جاهدًا الحد من إقامة تلك البطولة.

يُذكر أن ريال مدريد قد نشر يوم أمس الأحد بيان موحد للأنية الإثنى عشر المؤسسة لتلك البطولة وهم :-

ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد دوري السوبر الأوروبي برشلونة أتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصرع 3 من العناصر الإرهابية المتورطة في مقتل نبيل حبشي (صور)

منذ أقل من ساعتين

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- البدري يمنح شارة قيادة منتخب مصر لمحمد صلاح

منذ ساعة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

‏عاجل- إقالة جوزيه مورينهو من تدريب نادي توتنهام

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

عين .. 13 نجما نجحوا في مشوارهم كلاعبين ومدربين.. هل يسير جيرارد على خطاهم؟

أندية كبرى تنسحب من دوري أبطال أوروبا

رقم قياسي جديد لكاسيميرو مع ريال مدريد

رقم تاريخي لنجم ريال مدريد

نهائي السوبر الإسباني.. ماذا يفعل زيدان وسيميوني في "النهائيات"؟

ما هو دوري السوبر الأوروبي ونظام وموعد البطولة والأندية المنضمة إليها؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 م

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

عاجل- البدري يمنح شارة قيادة منتخب مصر لمحمد صلاح

01:16 م

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

08:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر