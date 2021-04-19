عاجل.. عملاق أوروبي يوافق على المشاركة في دوري السوبر





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين موافقة واحد من ابرز الأندية العالمية على المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديد.





وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني وافقت على الماركة في دوري السوبر الأوروبي حيث يهدف هذا التحرك إلى منافسة بطولة دوري أبطال أوروبا.





وكانت بعض الشخصيات الهامة قد فتحت النار على إقامة مثل هذا البطولات وتصدت للفكرة مثل بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويحاول كلًا منهما جاهدًا الحد من إقامة تلك البطولة.





يُذكر أن ريال مدريد قد نشر يوم أمس الأحد بيان موحد للأنية الإثنى عشر المؤسسة لتلك البطولة وهم :-





ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام".