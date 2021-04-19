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قرار هام من الأهلي تجاه لاعبيه بعد الفوز على الزمالك

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي صرف مكافأة إجادة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد الفوز في مباراة الأمس على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف.



وجاء قرار عبد الحفيظ بصرف مكافأة إجادة للاعبين بعد المستوى القوي الذي ظهر عليه اللاعبون ونجاحهم في تحقيق الفوز رغم النقص الكبير في صفوف الفريق الأحمر.



وفاز الأهلي على الزمالك مساء أمس الأحد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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