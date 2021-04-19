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تعرف على ملخص الحلقة السادسة من مسلسل "موسى"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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بدأت أحداث الحلقة السادسة، بهجوم موسى على معسكر الإنجليز واستلاءه على ما كل ما فيه و فجر المعسكر، انتقاما لمقتل شقيقه.


ثم يقترح قائد الجيش الانجليزي مع شداد عدو موسى، خطه للقبض على موسي، وتقترح زوجته يقبضوا عليه وهو يرى نجاة، قالت الخادمة لنجاة أن موسى يريد مقابلتها، فذهبت نجاة لتقابله في أحد المعابد الفرعونية، ثم اكتشفت مؤامرة قوات الاحتلال الإنجليزي .



حاول الإنجليز الانتقام من موسى ورفاقه، فهجموا على مجموعة من الرجال فى المعبد وقتلوا الكثير، قام الانجليز بعمل كمين اثناء مقابلة موسى لنجاة، واعتقدوا أنهم قتلوا موسى نتيجة لحرق الجثث في المعبد.


اعتقد الانجليز انهم قتلوا موسى، أرسلوا جثته إلى والدته، لتتأكد من انه إبنها، فأقامت جنازة له، كان موسى لازال على قيد الحياة وحضر جنازته وقام بتعزية والدته ايضا، اطمئن عليها

هربت شفيقة شقيقة موسى للقاهرة، خوفا من القتل والفضيحة، بعد أن اتهمها زوجها مسعد، بالزنا والحمل سفاحا.







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