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عدلي توما عضوا بمجلس أمناء مهرجان أسوان لأفلام المرأة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن إنضمام المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي أفريقيا لمجلس أمناء المهرجان الذي ترأسه السفيرة ميرفت التلاوي، وذلك بمبادرة من المهرجان لكون المهندس عدلي توما يعتبر إضافة مهمة لمجلس الأمناء بإعتباره صاحب خبرات كبيرة في مجال ريادة الأعمال وتنمية وتدريب الشباب وهو ما يتوافق مع أهداف المهرجان .

وأكدت إدارة المهرجان أن المهندس عدلي توما رحب بالإنضمام لمجلس الأمناء، نظرا لتوافق الدور المجتمعي الذي يلعبه المهرجان في تدريب الشباب مع الدور الذي يؤديه بإعتباره رئيسا لمؤسسة تنموية مثل جيمناي أفريقيا، وهو ما يجعل هناك ضرورة لشراكة مستقبلية في مجالات التدريب والتتنمية الخاصة بالشباب .
وأشارت إدارة مهرجان أسوان إلى أنه تم عقد اجتماع مصغر مع المهندس عدلي توما بحضور السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس الأمناء ومديرة منتدى نوت لقضايا المرأة، والسيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبوالعلا مدير المهرجان، حيث تم تبادل وجهات النظر وطرح الأفكار الخاصة بكيفية تطوير أوجه الدعم التي يقدمها المهرجان للشباب من كافة الأعمار، وخاصة في مجال التكنولوجيا وتحديدا في مجال السينما، حيث قدم المهندس عدلي توما أفكارا رائعة سيتم ترجمتها عمليا على أرض الواقع والإعلان عنها في الفترة المقبلة .
يذكر أن مهرجان أسوان يعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت، ويكرم في حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين والنجمة دنيا سمير غانم، بينما يكرم في حفل الختام المخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار .

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