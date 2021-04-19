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ضربة موجعة لمانشستر سيتي قبل موقعة أستون فيلا

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضربة موجعة خلال الساعات الماضية وذلك قبل الموقعة الهامة  والمرتقبة التي ينتظرها الفريق يوم الأربعاء القادم ضد أستون فيلا في البريميرليج.

وأعلن الفريق إصابة البلجيكي كيفين دي بروين لإصابة قوية على مستوى القدم اليمنى وكذلك الكاحل خلال مواجهة فريق ضد تشيلسي يوم السبت الماضي.

وتعرض دي بروين للإصابة عند حلول الدقيقة السابعة والأربعين من الشوط الثاني للمباراة أثناء محاولة السيطرة عليها وإبقائها في الملعب في تدخل قوي مع الفرنسي نجولو كانتي.

وعقب تلقيه العلاج لم يتمكن دي بورين من إكمال المواجهة ليغادر أرضية الملعب ويحل بدلًا منه الانجليزي اليافع فيل فودين.

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مانشستر سيتي الدوري الانجليزي الممتاز

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