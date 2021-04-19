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انخفاض المؤشرات اليابانية خلال تعاملات اليوم

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
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عكس المؤشر توبكس الياباني اتجاهه ليغلق على تراجع اليوم الاثنين، بينما لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر نيكي وسط مخاوف بشان تزايد الإصابات بكوفيد-19 لتطغي على مكاسب الأسهم ذات الصلة بالرقائق، بحسب ما نشرت "رويترز".

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 بالمئة ليغلق عند 1956.56 نقطة، بينما قلص المؤشر نيكي مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.01 بالمئة إلى 29685.37 نقطة.

اتفقت اليابان والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على التعاون في الاستثمار في أشباه الموصلات لمواجهة نقص عالمي في الرقائق، وهو ما يقول محللون إنه يعتبر إيجابيا بالنسبة لشركات الكيماويات والصناعة اليابانية.

لكن المخاطر المرتبطة بانتشار سريع لكوفيد-19 مستمرة، إذ يدرس محافظ طوكيو فرض حالة طوارئ مجددا للتصدي لزيادة مطردة في حالات الإصابة بالفيروس. ويقول محللون إن بطء وتيرة التطعيمات في اليابان يعد عاملا سلبيا.

وقال تاكوتوشي إيتوشيما من بيكتيت أست مانجمنت "ثمة العديد من الأسباب تحول دون حسم المستثمرين قرار الخاص بشراء أو بيع الأسهم اليابانية".

وأضاف "لم تتضح بعد نتيجة محادثات القمة بين الولايات المتحدة واليابان. ولا نعرف الكيفية التي ستقام بها أولمبياد طوكيو وحملة التعطيمات بطيئة جدا والفبروس ينتشر مجددا".

وزاد سهم سومكو 5.66 بالمئة ليسجل أكبر ربح بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي، يليه سهم ياماتو هولدينجز بارتفاع 3.32 بالمئة، وزاد سهم سيكو إبسون 2.98 بالمئة.

وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية هو سهم شيسيدو، متراجعا 4.13 بالمئة، وتلاه سهم آنا هولدنجز الذي فقد 3.64 بالمئة وسهم توهو بخسارة 3.38 بالمئة.

وهبط سهم توشيبا كورب 4.35 بالمئة بعد أن أوردت صحيفة نيكي أن شركة سي.في.سي كابيتال بارتنرز سترجئ تقديم مقترح رسمي لشراء المجموعة الصناعية اليابانية.


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