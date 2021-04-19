Advertisements

عقوبات تأديبية لمسئولين سابقين في قضية استيلاء صراف على 20 مليون جنيه .. وبراءة آخرين

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الآدارة العليا حكمها في اتهام ١٢ مسئولًا سابقًا بمنطقة الجيزة الأزهرية في قضية استيلاء مندوب صرف علي ٢٠ مليون جنيه لنفسه من خلال التزوير والتلاعب بالشيكات المملوكة لمحل عمله.. صدر الحكم برئاسة حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم الوقف عن العمل لمدة ٣ أشهر مع صرف نصف الأجر لكل من و.م مدير حسابات بالمديرية المالية بالجيزة،و ط.ع مراقب عام حسابات بالمديرية، أ.ع مدير حسابات، ع.ع كاتب شيكات بمنطقة الجيزة الأزهرية سابقًا، ع.ع مراجع حسابات، أ.س كاتب شيكات بمنطقة الجيزة الأزهرية سابقًا.

وتمت مجازاة ع.ع مراجع حسابات سابق بمنطقة الجيزة الأزهرية بغرامة تعادل ٨ أضعاف أجره الوظيفي

فيما انقضت الدعوى التأديبية قبل المحال الأول مندوب صرف منطقة الجيزة الأزهرية سابقًا، مسئول غرفة الحفظ بمنطقة الجيزة الأزهرية لوفاتهما.

و برأت المحكمة ٣ محالين وهم ع.أ مدير منطقة الجيزة الأزهرية سابقًا، ص.ص مدير آخر سابق لمنطقة الجيزة الأزهرية سابقًا، ع.ر مسئول التسويات بمنطقة الجيزة الأزهرية سابقًا من التهم المنسوبة لهم.

وخرج المحالين خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2008 على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، استولى لنفسه وبغير وجه حق، وبنية التملك على مبلغ ٢٠ مليون جنيه مملوكة لجهة عمله وذلك عن طريق التلاعب بالشيكات المسلمة إليه بصفته لصرفها من حساب جهة عمله لدى البنك المركزي المصري، وزور محررات رسمية تمثلت في 44 شيك بنكي حكومي ومطبوعات البنك المركزي وجهة عمله.

كما عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وأمانة وظيفته وهو مدير التسويات الحسابية ومسئول الحسابات بجهة عمله بموجب الشيك البنكى بمبلغ مليون جنيه المسحوب على حسابه لدى بنك.

فيما قاما الثاني والثالث، بالتوقيع على الشيكات الخاصة بمنطقة الجيزة الأزهرية، توقيع أول خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2008 حال مغايرة القيمة المثبتة بالشيكات عما هو مدون بمستندات الصرف وكعوب الشيكات مما مكن المخالف الأول من الاستيلاء لنفسه بدون وجه حق وبنية التملك على المبلغ محل التحقيق بالاشتراك مع مجهول، وساهم باقي المحالين في ارتكاب للمخالفات كلً علي حسب وظيفته.

و سمح المحال ١١ بالاحتفاظ ببعض التسويات الخاصة بالوحدة الحسابية بمنطقة الجيزة الأزهرية بغرفة الحفظ دون إثباتها رسميًا بالدفاتر والكشوف الخاصة بغرفة الحفظ خلال الفترة من يوليو 2007 حتى فبراير 2008.

أخبار تهمك

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

هل يطيح اليويفا بالريال والسيتي وتشيلسي ويمنح باريس سان جيرمان لقب دوري ابطال أوروبا ؟

منذ نصف ساعة

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ أقل من ساعة

‏عاجل- إقالة جوزيه مورينهو من تدريب نادي توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

منذ 37 دقيقة

قرار هام من الأهلي تجاه لاعبيه بعد الفوز على الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 7 ساعات

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- البدري يمنح شارة قيادة منتخب مصر لمحمد صلاح

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 م

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

08:11 ص

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر