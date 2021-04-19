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موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 19/أبريل/2021 - 05:33 م
ارسنال
ارسنال
حسام مجدي
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يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره إيفرتون يوم الجمعة المقبل ٢٣ أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق أرسنال ضد إيفرتون يوم الجمعة المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق أرسنال ضد إيفرتون يوم الجمعة المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويتواحد فريق إيفرتون في المركز الثامن من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٤٩ نقطة بينما يتواجد أرسنال في المركز التاسع برصيد ٤٦ نقطة.

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