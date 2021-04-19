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"ناسا" تطلق مروحية من على سطح المريخ في سابقة تاريخية
الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:10 م
وكالات
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قالت وكالة ناسا، اليوم الاثنين، إنها نجحت في إطلاق مروحية من على سطح المريخ في سابقة تاريخية، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.
وفي وقت سابق، نشرت وكالة الفضاء الأمريكية
ناسا، مقاطع فيديو مذهلة التقطتها كاميرات مثبتة على مركبة الفضاء بيرسيفرانس روفر
لعملية هبوطها على سطح المريخ.
كما تداول ناشطون على السوشيال ميديا، وثيقة
لوكالة المخابرات المركزية (CIA)
رفعت عنها السرية، تشير إلى أن الولايات المتحدة لاحظت وجود مظاهر حياة قديمة وأهرامات
على سطح المريخ قبل 37 عامًا.
وتناولت قناة "الغد"، تقريرا
مصورا، بثته عن وكالة الفضاء الدولية ناسا، حيث أشارت إلى أنها حققت إنجازا تاريخيا
بإرسال مركبة استكشاف لسطح كوكب المريخ للتعرف على مظاهر الحياة القديمة فيه.
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