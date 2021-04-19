Advertisements

"ناسا" تطلق مروحية من على سطح المريخ في سابقة تاريخية

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:10 م
وكالة ناسا
وكالة ناسا
وكالات
Advertisements

قالت وكالة ناسا، اليوم الاثنين، إنها نجحت في إطلاق مروحية من على سطح المريخ في سابقة تاريخية، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

وفي وقت سابق، نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، مقاطع فيديو مذهلة التقطتها كاميرات مثبتة على مركبة الفضاء بيرسيفرانس روفر لعملية هبوطها على سطح المريخ.

 

كما تداول ناشطون على السوشيال ميديا، وثيقة لوكالة المخابرات المركزية (CIA) رفعت عنها السرية، تشير إلى أن الولايات المتحدة لاحظت وجود مظاهر حياة قديمة وأهرامات على سطح المريخ قبل 37 عامًا.

 

وتناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عن وكالة الفضاء الدولية ناسا، حيث أشارت إلى أنها حققت إنجازا تاريخيا بإرسال مركبة استكشاف لسطح كوكب المريخ للتعرف على مظاهر الحياة القديمة فيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وكالة ناسا سطح المريخ سابقة تاريخية المريخ

أخبار تهمك

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

منذ 36 دقيقة

قرار هام من الأهلي تجاه لاعبيه بعد الفوز على الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 5 ساعات

‏عاجل- إقالة جوزيه مورينهو من تدريب نادي توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- البدري يمنح شارة قيادة منتخب مصر لمحمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ أقل من ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

هل يطيح اليويفا بالريال والسيتي وتشيلسي ويمنح باريس سان جيرمان لقب دوري ابطال أوروبا ؟

منذ نصف ساعة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

دقائق تحبس الأنفاس.. علماء ينتظرون هبوط "مسبار" جديد على المريخ

ناسا تعلن إرسال مروحية إلى المريخ في 2020

وكالة الفضاء الفرنسية تعلن رصد أول زلزال على سطح المريخ (فيديو)

طفل مصري يفوز برحلة لوكالة ناسا.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

شاهد.. إنجاز ناسا التاريخي يعيد وثيقة سرية إلى السطح

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 م

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

08:11 ص

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر